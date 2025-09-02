とちぎテレビ 人口減少対策など地方創生に向けて話し合う、栃木県と県内全ての市と町で組織する推進会議が１日、県庁で開かれました。 とちぎ地方創生推進会議には、２人の副知事をはじめそれぞれの市と町の副市長や副町長など代表者が出席しました。 はじめに県から２０２３年９月までの１年間と２０２４年９月までの１年間の、県人口の社会動態について報告がありました。それによりますと、外国人を含まない日本人だけ