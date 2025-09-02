とちぎテレビ 下野市の中学校で、「とちぎ未来大使」のフレンチシェフによる特別授業が２日行われ、夢を持つ大切さを呼び掛けました。 下野市の石橋中学校で開かれた講座で講師を務めたのは、日本を代表するフランス料理人で宇都宮市にあるオトワレストランオーナーシェフの音羽和紀さんです。 この講座は、さまざまな分野で活躍するとちぎ未来大使を講師に迎え、生徒たちに将来を考えるきっかけにしてもらお