相続は、単に財産を分ける作業ではありません。家族間の関係や思いまで左右するデリケートなテーマです。今回の事例では、母親が生前に作成した公正証書遺言が、家族の争いを防ぎ、円満な相続を実現しました。相続実務士・曽根惠子氏（株式会社夢相続 代表取締役）が、遺言書の役割や、実務上のポイントについて詳しく解説します。母が残した三つの賃貸物件今回の相続は、母親（90代）が亡くなったことによって始まりました。相続