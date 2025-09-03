K-POPガールズグループLADIES' CODE（レディースコード）のメンバーとして活動したウンビさんが、突然この世を去ってから今日（9月3日）で11年となった。【写真】もう一人のメンバーは4日後に…享年23歳5人組グループのLADIES' CODEは2014年9月3日、大邱（テグ）でのスケジュールを終えてソウルへと移動中、メンバーが乗ったワゴン車が雨でスリップし、防護壁に突っ込んだ。メンバーのアシュリー、ソジョン、ジュニの3人は大怪我を