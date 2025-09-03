JRは、2日からの大雨の影響で一部の列車に運休などが発生しています。JR東日本秋田支社によりますと、3日午前6時20分現在、以下の列車に運休などが発生しています。〇奥羽線追分ー大館午後2時ごろまで運転見合わせ〇五能線東能代ー鯵ヶ沢（青森） 午後2時ごろまで運転見合わせ〇花輪線鹿角花輪ー好摩（岩手） 午前11時ごろまで運転見合わせ