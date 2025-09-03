【モデルプレス＝2025/09/03】俳優の清水尋也容疑者（26）が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことがわかった。9月3日、TBSなどが報じた。【写真】最終回直前の日曜劇場に出演している清水尋也◆清水尋也容疑者に逮捕報道清水容疑者は1999年6月9日生まれ、東京都出身。2012年、映画「震動」で俳優デビュー。主な出演作は映画「渇き。」（2014年）、「ソロモンの偽証 前篇・事件／後篇・裁判」（2015年）、「ちはやふる 上