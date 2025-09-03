千葉県木更津市の海岸で９〜１１月の夜間、漁業者以外がワタリガニ（ガザミ）などのガザミ類を採捕することが禁止された。一般人が捕っても漁業法の「密漁」には当たらないものの、２０２３年から外国人による大量捕獲が横行しており、海区漁業調整委員会が漁業資源や漁場への影響を懸念して規制を決めた。（渋谷功太郎）３か国語で掲示７月下旬、木更津市の牛込海岸入り口付近に大きな注意書きが張り出された。太字で目立つよ