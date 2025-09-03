素人時代を含めて初めての長編「失われた貌」を刊行。「書き終えられてほっとしました」と語る作家の櫻田智也さん日本推理作家協会賞を受けた「蟬（せみ）かえる」など、昆虫好きの青年を探偵役にした３冊の短編集でミステリーファンをうならせた作家、櫻田智也さんが初めての長編小説「失われた貌（かお）」（新潮社）を出した。「警察小説の形でハードボイルドを気取ってみたかった」と話す意欲作だ。物語はミステリー