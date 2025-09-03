一緒にいたいと思うあまり、自分の行動を押しつけてしまい、彼氏をウンザリさせている女性は少なくないと思います。そこで今回は、『スゴレン』の男性読者に行ったアンケートを参考に、「彼女につき合わされてウンザリすること９パターン」をご紹介いたします。【１】出口で待っているのが気まずい「トイレ」「さすがにトイレはひとりで行って！」（２０代男性）と、トイレにまでつき合わせる彼女には、心底ウンザリさせられる男性