結婚して7年間、一度も性交渉がない--。会社員女性Cさん（30代）から、そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。Cさんは結婚以来、夫と一度も肉体関係を持ったことがないそうです。子どもを望む気持ちもありますが、それ以上に「女性として、人として今後一切性交渉をしない人生を歩むことになる」という絶望感に苛まれているといいます。夫との関係は良好で、手をつなぐ、抱き合う、キスといったスキンシップはあるものの