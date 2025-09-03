【現地レポート】パリ五輪で銅メダルを獲得した女子バドミントンの志田千陽／松山奈未（再春館製薬所）、通称シダマツがペアとして最後の世界選手権に臨んだ。昨年の五輪でもプレーしたパリの会場で、準決勝敗退に終わり、奇しくも同じ銅メダルを手にしている。ペアとして戦った最後の大舞台の模様とこれまでの足跡、そしてペア解消の理由を、当事者たちの言葉で振り返る。【最後まで本気で世界の頂点を目指した】明るい輝きを