クオレが展開する人気ブランド「K-パレット」から、新たなペンシルアイライナー『K-パレット 1DAY TATTOO ペンシルアイライナー』が2025年9月25日に登場します。とろけるようにやわらかい描き心地と、描いた瞬間から肌にフィットする密着力を兼ね備えたアイライナーは、メイク初心者から上級者まで幅広く愛用できる一品。美容保湿成分を贅沢に配合し、メイクを楽しみながら目もとのケアも叶うアイテムです。 K-