私は40代のサユリです。中学1年生の娘コマチから「ブラが欲しい」と言われても、まだ早いと思って取り合わなかった私。ある日スーパーで会ったルカちゃんのお母さんから、「コマチちゃんが困っているからブラを買ってあげて」と忠告されてしまいました。けれどコマチにブラを買ってあげ「ルカちゃんのお母さんに言われたから買うことにした」と告げると、「私がいくら泣いて訴えても聞いてくれなかったのに？」と怒りをあらわにさ