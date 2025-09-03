温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させるカーボンニュートラルに向けた研究を進める大阪ガスの新しい開発拠点が、大阪市内に完成しました。２日に公開された大阪ガスの新たな開発拠点は、約２万７０００平方メートルの広大な土地に複数の研究所が集められ、オフィスと研究室をつなげるなど、風通しのいい研究環境が整えられています。開発を進めてきた水素と二酸化炭素から人工的にメタンを製造する「メタネーション」施設