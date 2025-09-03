アメリカのトランプ大統領は2日、ベネズエラから出航した麻薬の密輸船を攻撃し、11人を殺害したと明らかにしました。トランプ大統領「麻薬が長年にわたりアメリカに流れ込んでいる。ベネズエラからだ。だから我々はそれを排除した」トランプ大統領は2日、SNSでベネズエラを出航しアメリカに向かっていた麻薬の密輸船をアメリカ軍が攻撃し11人を殺害したと明らかにし、攻撃時のものとみられる映像を公開しました。アメリカ政府が「