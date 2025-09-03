元「モーニング娘。」で歌手の高橋愛（38）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。夫婦ショットを披露した。高橋は「韓国ロケしてきましたっ」と報告。夫でお笑いタレント・あべこうじとのツーショットや、韓国を満喫する写真を投稿した。さらに「YouTubeがアップされておりますのでぜひご覧ください」とPRし、あべを“オシャレ男子”にプロデュースする動画に「あべさんのレベルアップ企画やってますははは」とつづ