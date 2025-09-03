持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年9月1日から5日までの期間限定で、「炙り三昧フェア」を開催しています。炙り寿司が大集合！全6種類の贅沢炙り三昧5種類の炙りネタを一度に楽しめる『炙り三昧5種盛』をはじめ、全6種類・各10貫の炙り寿司が登場。価格はすべて698円です。・炙り三昧 5種盛り「炙りまぐろ」「炙りサーモン」「炙りえび」「炙り穴子」「炙りいか」の5種類を一度に楽しめる贅沢な一皿です。・炙り三昧 まぐろ不動