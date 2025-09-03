Image: ALLEST こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。長時間のフライトや新幹線での移動。目的地に着いたときには、スーツはシワだらけで身体はなんだか重たい…。そんな経験はありませんか？ 大事な商談前なのに、これでは士気も上がりませんよね。もし、移動中もリラックスできて、到着後すぐにパフォーマンスを発揮できるセットアップがあったな