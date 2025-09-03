ＮＨＫの鈴木奈穂子アナウンサーが３日、同局「あさイチ」で、前日の朝ドラ受けについて、妻夫木聡が反応したことにまたも大興奮。大吉から「浮かれてるんじゃないよｗ」と笑われた。この日の「あんぱん」では嵩（北村匠海）が週刊誌の漫画懸賞に応募することを決意。生みの苦しみにもがくも、のぶ（今田美桜）が亡き父の帽子をかぶって掃除機をかけている姿を見て何かを閃く。そして一気にかき上げたのが「ボオ氏」という漫