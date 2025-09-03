☆中日―阪神（１８：００・バンテリンドーム）中日＝大野、阪神＝伊藤将中日の大野が３日、阪神戦で今季１８登板目となる。今季はここまで１７登板８勝４敗。チームトップの勝利数だ。３７歳のベテラン左腕は阪神戦の通算勝利数がここまで２０。巨人戦と並んで対戦相手別で最多だ。勝てば対戦相手別で単独最多の２１勝目となる。大野の対戦相手別（セ・リーグのみ）勝敗は次の通り。相手登板勝利―敗戦巨６２２０―