◆米大リーグタイガース―メッツ（２日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）メッツのフアン・ソト外野手が２日（日本時間３日）、敵地のマリナーズ戦に「２番・右翼」で先発出場し、２試合連続の３７号本塁打を放った。８月２９日マーリンズ戦から５戦５発と量産ペースになってきた。７回先頭打者として打席に入ったソトは右腕パダックのカウント１―１からのチェンジアップをたたき、打球は右中間スタンドへ。角度