◇ア・リーグマリナーズ―レイズ（2025年9月2日タンパ）マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が2日（日本時間3日）、敵地でのレイズ戦に「2番・捕手」で先発出場。第2打席で51号本塁打を放った。0―2で迎えた4回、先頭で打席に入ると、相手先発・ラスムセンの高め直球をフルスイングし、右翼席に運んだ。本塁打は8月25日のパドレス戦以来7試合ぶりで、51号は両リーグトップを独走している。ローリーの一発で勢いづ