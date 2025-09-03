【MLB】パイレーツ ー ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）【映像】大谷、“衝撃すぎた”193キロ弾丸ライナードジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。敵地を一瞬で静まり返らせる“弾丸ライナー”で、ドジャース移籍後通算100本目となる46号を放った。1ー4と3点を追う3回1死走者なしの場面。大谷の第2打席で打席に立ったのは、2番手で登板したメジャ