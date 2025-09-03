ウェルネスブランドのmariness（マリネス）は9月3日、睡眠とお風呂の専門家である小林麻利子さん監修による「ネムリカ」を発売します。■天然素材100％の二重ガーゼやオリジナル素材で睡眠環境をサポート同商品は、眠りやすさを追求し、睡眠環境をサポートする機能性パジャマです。通気性、保温性、肌触り、静電気防止にこだわり、天然素材100％の二重ガーゼを採用したほか、心地よい睡眠環境をサポートするストレスフリー裁縫設計