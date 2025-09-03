ミニストップは、店内調理のおにぎりなどの消費期限偽装をめぐり、全国25店舗で不正が確認されたと発表した。【映像】ミニストップ社長の会見の様子「改めて、深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」（ミニストップ 堀田昌嗣社長、以下同）全国25の店舗で、商品の消費期限の偽装が判明したと発表したミニストップ。今年6月、一部の店舗で消費期限が記載されたラベルが2枚貼られている商品が見つかり、1786店