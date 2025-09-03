スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは8月4日より数量限定で、季節の変わり目の肌に寄り添う朝用・夜用フェイスマスク「サボリーノ目ざまシート N OS24（ピュアキンモクセイの香り）＜フェイスマスク＞ 30枚入り（290mL） 1,540円」「サボリーノ目ざまシート N OS24（ナイトギンモクセイの香り）＜フェイスマスク＞ 30枚入り（286mL） 1,540円」を発売しました。■好評につき再発売！キンモクセイ＆ギンモク