コーセーコスメポートは9月3日から、メイクアップブランド『アップトゥーミー』の「hug my Lip（ハグマイリップ）」の新色発売を記念し、東京都青山の「Ginger Garden AOYAMA」とコラボした特別なアフタヌーンティーを開催します。■コスメボックス風ティースタンドに、ローズ＆ピーチの“大人かわいい”スイーツ「ハグマイリップ」のこの秋のカラーコンセプトは、“CharismaticROSE（カリスマティックローズ）”。Ginger Garden