伊勢半は9月29日、「キスリップアローグロウ全5色」を発売。8月27日より、ロフトにて先行発売中です。KiSSで人気の口角まできゅっと描きやすい超極細（※1）リップ、リップアローの新シリーズ「リップアローグロウ」が新登場！高保湿オイルベース処方でうるおいをキープ。むっちりとした質感とちゅるんとしたトレンド感のある唇を叶えます。誰にでも似合う ジュワッとした5色の粘膜カラー。輪郭を丁寧に描ける超極細（※1