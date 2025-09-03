最近よく眠れないーーそれは暑さのせいなのか、寝具が原因なのか、気になる“あのこと”のせいなのか。グルグルと頭を巡らせると、余計に眠れなくなってしまう。こんな経験、みなさんありませんか？「これは一度、自分の睡眠と向き合わなきゃ」と意を決して向かったのは「ホテル1899東京」。「お茶と眠りのご自愛ステイ−1899 SLEEP JOURNEY−」を体験して、自分史上最高の睡眠とは何か、追求してきました！書く瞑想「ジャーナリン