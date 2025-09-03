大麻成分を含んだ植物片を所持したとして警視庁は、俳優の清水尋也容疑者（26）を逮捕しました。【写真を見る】“大麻所持は間違いありません” 俳優・清水尋也容疑者（26）を麻薬取締法違反容疑で逮捕自宅から大麻のような乾燥植物片や巻紙が見つかる容疑認める記者「これから撮影に向かうのでしょうか。俳優の清水尋也容疑者が出てきました。白と黒の帽子をかぶって歩いています」麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは