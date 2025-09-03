2025年9月2日、韓国・ファイナンシャルニュースによると、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が「非常戒厳」を宣言した動機に金建希（キム・ゴンヒ）夫人が含まれると疑われる状況を把握したとし、特別検察官（特検）チームが起訴状の変更を行う方針だ。検察は1月26日に尹前大統領を「内乱首謀の罪」で起訴した。戒厳宣布の動機については「共に民主党（当時野党）の争点法案単独処理」や「検事弾劾の推進」に限定していた。しか