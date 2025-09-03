2日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた野村弘樹氏が、巨人・大勢について言及した。大勢は2−1の8回に登板すると、先頭の内山壮真に内野安打、一死後、オスナにレフト前に安打を浴びる。それでも、北村恵吾を二ゴロ、古賀優大を三ゴロに仕留め、なんとか無失点に抑えた。野村氏は今季の大勢について「今年の大勢を見ていると3人でスッキリ終われる試合というのが少なく感じるん