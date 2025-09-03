キュービーネットホールディングスは５日ぶりに反発した。同社は２日の取引終了後、８月の国内店舗売上高の前年比増減率を発表。既存店売上高（税抜）は前年同月比６．１％増と伸び率は７月の２．９％から拡大。１３カ月連続で前年比プラスとなった。業況を評価した買いが入ったようだ。全店売上高は同８．６％増となった。国内店舗数は７月比で１店舗増加の５８８店舗。土日祝日差異はプラス１日。同社は「出