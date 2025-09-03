塩野義製薬が堅調推移。同社は３日、新型コロナウイルス感染症治療薬のエンシトレルビルフマル酸（日本での製品名はゾコーバ）に関し、米食品医薬品局（ＦＤＡ）に新薬承認申請を行い、受理されたと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。グローバル第３相曝露後発症予防試験の良好な結果に基づいて申請を行った。ＦＤＡの審査終了目標日は２０２６年６月１６日。承認されれば、新型コロナウイルス感染症の予