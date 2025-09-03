11月7日に公開されるミュージカルアニメーション映画『トリツカレ男』の本ビジュアルと本予告が公開され、追加声優として柿澤勇人、山本高広、川田伸司、水樹奈々、森川智之の出演が発表された。 参考：秋ドラマは掛け持ち俳優の“ギャップ”がすごい柿澤勇人、西垣匠らの巧みな演じ分け 長年多くのファンから愛されている、いしいしんじによる短編小説『トリツカレ男』（新潮文庫刊）をミュージカルア