イトーヨーギョーが商いを膨らませマドを開けて急騰、１５０円高はストップ高となる１１３９円カイ気配に張り付いている。日経平均は下値模索の動きとなっているが、半導体セクターなどハイテク株が売られる一方で、内需系銘柄への資金シフトが顕著となっている。特に国策として予算枠が広げられている下水道インフラ分野に関連する銘柄が総じて強い。同社株はその中でも急騰習性があり、投資マネӦ