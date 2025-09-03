ライズ・コンサルティング・グループは、７月１５日に年初来高値１３４４円をつけたあと調整していたが、８月２７日安値１０２１円を底に再騰機運を高めている。 同社は「戦略の実行」と「成果の上昇」にこだわる総合コンサルティング会社。２６年２月期第１四半期連結決算は、売上高２２億７００万円（前年同期比３１．５％増）、営業利益４億９２００万円（同３８．７％増）、純利益３億４８００万円（同３３．０％