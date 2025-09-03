午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０８０、値下がり銘柄数は４７０、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中２０業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、パルプ・紙、ゴム製品、鉄鋼など。値下がりで目立つのは機械、銀行、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS