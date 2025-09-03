ナルミヤ・インターナショナルが反発し上場来高値を更新している。２日の取引終了後に発表した８月度の月次売上概況で、既存店売上高が前年同月比７．２％増と２カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。晩夏商品を中心に夏物商品が好調に推移した。なお、全店売上高は同１３．９％増だった。 出所：MINKABU PRESS