クラウドワークスが３日続伸している。２日の取引終了後、ＤＸ・ＩＴ領域における実行支援コンサルティングやシステム受託開発を手掛けるｓｋｙｎｙ（東京都新宿区）の全株式を取得しグループ会社化すると発表しており、好材料視されている。今回のグループ会社化により、ＤＸコンサル事業の拡大やコンサル人材提供の強化を図るほか、クラウドＷのワーカーデータベースやクライアント