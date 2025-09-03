北九州市若松区で２００１年、主婦の関岡晴美さん（当時３４歳）が殺害され、未解決となっている事件で、県警は、事情を知るとみられる人物の似顔絵を公開した。過去に公開された顔写真の画像は暗く不鮮明だったが、最新技術で解析し、鼻筋など顔立ちの一部が初めて浮かび上がった。「犯人逮捕につながれば」。遺族は捜査の進展を祈っている。（相良悠奨）関岡さんは０１年６月２９日、自宅で胸や背中を刃物で刺されて殺害され