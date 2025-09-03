「パイレーツ−ドジャース」（２日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。七回の第４打席でこの日２安打目となる左翼右への二塁打を放った。三回の４６号ソロに続く安打で、大谷のマルチ安打は８月１８日・ロッキーズ戦以来。４−７と３点を追う七回、先頭のロハスが左前打で出塁。大谷はカウント１−２と追い込まれたが、真ん中の１５１キロをコンパクトなスイングで逆方向の左翼右へ運び