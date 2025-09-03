中国・北京で3日、日本との戦争に勝利した80周年の記念として大規模な軍事パレードが行われ、中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩総書記がそろって観閲した。現地からの映像によると、日本時間午前9時半頃、金総書記やプーチン大統領が会場に到着し、習近平国家主席と握手を交わした。その後、各国首脳らと写真撮影をし、軍事パレードの会場まで歩いて移動した。軍事パレードでは、中国が開発した極超音