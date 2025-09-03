JR西日本山陰開発は、JR鳥取駅高架下の商業施設「シャミネ鳥取」（鳥取県鳥取市東品治町）に10月1日、新しい飲食ゾーンの「えきなかキッチン」と土産品とコンビニエンスストア「セブン-イレブン」の複合店舗となる「おみやげ楽市」をオープンする。【こちらも】大阪駅の商業施設「ルクア大阪」に新館、大丸の売り場縮小跡に2026年4月開業へえきなかキッチンは、駅利用者や駅周辺で働くサラリーマン、OL、近隣住民から駅の中に