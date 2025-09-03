核兵器廃絶を訴える日本の高校生平和大使２４人が２日、スイス・ジュネーブの国連欧州本部を訪れた。国連軍縮部ジュネーブ事務所のメラニー・レジンバル所長と面会し、約１年間で全国から集めた核兵器廃絶を求める１１万１０７１人分の署名などをレジンバル氏に提出した。面会では、高校生たちが英語で言葉をつなぎ、原爆の被害の悲惨さや平和活動への思いなどを語った。広島市立基町高校３年生の中嶋胡桃さん（１８）は被爆し