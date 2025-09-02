とちぎテレビ 急な病気やけがで救急車を呼ぶべきか迷ったときの、相談窓口をＰＲするバスの出発式が１日、栃木県庁で行われました。 栃木県では急な病気やけがで「救急車を呼ぶべきか」「病院へ行くべきか」といった判断に迷った場合に使ってもらう相談窓口、「とちまる救急安心電話相談」を設けています。 この電話相談を多くの人に知ってもらうためのラッピングバス「Ｄｒとちまる号」が完成し１日、出発式が行われまし