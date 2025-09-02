とちぎテレビ 交通事故で亡くなった被害者の遺族が１日、栃木市で講演し、遺族が置かれている状況や支援の必要性を訴えました。 「被害者支援センターとちぎ」では、事件や事故で命を奪われた被害者と家族が置かれた状況や支援の必要性について、理解を深めてもらおうと、県内の市や町を巡回して被害者の生前の写真や当時の新聞記事などを展示しています。 栃木市役所で始まったパネルの展示に合わせて１日、遺族に