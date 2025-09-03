気象庁は、3日の夕方から夜のはじめにかけて関東地方で線状降水帯が発生するおそれがあると発表しました。気象庁によりますと前線に向かって流れ込む湿った空気や日中の気温上昇で関東地方では大気の状態が不安定となっています。この時間、関東北部の一部を除いて晴れていますが、気象庁は3日夕方から夜のはじめ頃にかけて、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京地方で線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能