「メイショウ」の冠名で知られ、今年８月に個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝の大記録を達成した松本好雄さんが８月２９日未明、すい臓がんのため死去した。８７歳だった。１０年の京都大賞典など重賞２勝を挙げたメイショウベルーガなど松本オーナーの愛馬で重賞５勝をマークしている池添謙一騎手（４６）＝栗東・フリー＝は９月３日、札幌競馬場で取材に応じて、感謝と追悼の意を表した。池添謙一騎手「僕が（メ