VSG不動産は9月1日、「住宅購入における防災意識」に関する調査結果を発表した。調査は8月6日〜13日、5年以内に住宅を購入した20〜60代の男女1,015人(東京都23区 251名、23区外 256名、政令指定都市 258名、地方 250名)を対象にWEBで行われた。戸建て購入時に防災面で重視した点直近で購入した住宅の種類を聞いたところ、「新築戸建て(注文住宅)」(316人)、「新築戸建て(建売)」(240人)、「新築マンション」(194人)が上位に。戸建